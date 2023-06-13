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    17:13, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Каирбек Сулейменов переизбран председателем Попечительского совета фонда «Қазақстан халқына»

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    Фото: atameken.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каирбек Сулейменов единогласно переизбран председателем попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    12 июня состоялось очередное заседание Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына», на котором путем открытого голосования избрана кандидатура Каирбека Сулейменова.

    Каирбек Сулейменов - видный государственный и общественный деятель, Халық қаһарманы, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен». Является членом Попечительского совета фонда с января 2022 года, председателем Попечительского совета с июня 2022 года.


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