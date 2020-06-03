Кафе загорелось в Алматы: пожарные ищут людей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районе Алматы произошло задымление в кафе, расположенном на цокольном этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 июня в 11.05 часов пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение о задымлении в Алмалинском районе, Назарбаева, 43/1. По прибытии через 6 минут, происходило задымление, без открытого горения, в помещении кафе, расположенного в цокольном этаже двухэтажного пристроенного здания к пятиэтажному жилому дому», - сообщили в городском ДЧС.

Проводится разведка на наличие людей, уточнили в ДЧС.

На месте работают 20 человек личного состава ДЧС, пять единиц техники и два звена газодымозащитной службы. Угрозы распространения пожара нет. По возгоранию достигнута локализация в 11.59. Как выяснилось, произошло горение подсобного помещения.

Обновлено: Позже в ДЧС сообщили, что уточненная площадь пожара составила 10 кв.м. Возгорание ликвидировано в 12.24. Жертв и пострадавших нет.