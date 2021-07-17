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Кафе нарушило карантин в Шымкенте

17 Июля 2021, 13:43
Кафе нарушило карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Айбайском районе мегаполиса в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований Постановления Главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

Работники заведения не соблюдали масочный режим.

Кроме того, объект запускал посетителей без проверки через приложение «Ashyq».

Собранные материалы по данному нарушению направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля, Шымкента находится в «красной» зоне.

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