Кафе и рестораны в Москве начинают работу по правилам COVID-free

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В Москве рестораны и кафе теперь могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этом говорится в указе мэра Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Система достаточно проста: предприниматели заявляют о намерении работать в формате COVID-free на портале i.moscow , после чего организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода либо сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу», - пояснил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Он уточнил, что проверка QR-кода сотрудником общепита занимает несколько секунд: при наведении на код камеры смартфона на экране появляется информация, что сертификат действителен, и данные владельца - фамилия, инициалы и несколько цифр паспорта для сверки с документами.

«Летние веранды работают по режиму своих заведений, в том числе ночью. При этом для летних веранд до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды», - отметил глава столичного департамента.

Немерюк добавил, что фудкортам, барам, караоке, ночным клубам и ресторанам, которые не могут обеспечить пребывание гостей по электронному или распечатанному QR-коду, с 28 июня разрешено работать только навынос или доставку. При этом клиентам «бесковидных» заведений в Москве, желающим приобрести еду и напитки навынос, QR-коды не понадобятся, они смогут забрать свой заказ у входа.

Кроме того, столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

«Бесковидный» режим становится единым правилом для всех заведений общепита, которое поможет нам обезопасить самих себя, родных и окружающих. Предложение о работе ресторанов в режиме COVID-free поступило от московских предпринимателей, и было реализовано с 21 июня в качестве эксперимента. С этого понедельника этот механизм распространяется на все заведения общепита в столице», - резюмировал Немерюк.

Согласно указу мэра Москвы, наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»; либо в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, уточняется в блоге мэра столицы Сергея Собянина. Кроме того, для получения QR-кода учитывается только завершенная вакцинация, то есть двумя компонентами двухфазной вакцины или одним компонентом однофазной вакцины.

Действительный QR-код свидетельствует об отрицательном результате ПЦР-теста в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС, либо о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев под наблюдением московских врачей, либо о вакцинации одной из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19.

Для получения QR-кода ПЦР-тест необходимо сдать россиянам и иностранным гражданам с противопоказаниями к вакцинации, получившим прививку в других странах либо переболевшим коронавирусом за пределами Москвы, а также переболевшим ранее, чем полгода назад. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.

Для получения QR-кода сдавать ПЦР-тест не нужно только гражданам, вакцинированным в РФ, либо переболевшим COVID-19 в течение 6 месяцев под наблюдением у московских врачей. Несовершеннолетние, которых массовая вакцинация пока не коснулась, смогут посетить «бесковидные» рестораны также при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.