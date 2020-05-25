Кафе и рестораны в Атырау возобновили работу
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 25 мая в городе Атырау возобновляется работа кафе, ресторанов, столовых и баров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 25 мая в городе Атырау возобновляется работа кафе, ресторанов, столовых и баров. Делается это по постановлению главного санитарного врача региона. В помещения разрешается допуск одновременно не более 30 человек (на открытых площадках - не более 50 человек). При этом должна соблюдаться социальная дистанция не менее 2 метров, рассадка за одним столом - не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Режим работы - с 09:00 до 22:00 часов», - проинформировали в оперативном штабе.
Кроме того, с 25 мая в Атырау в полном объеме восстановят движение автобусов. Возобновляется также работа гипермаркетов, супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов, разрешается проводить сельхозярмарки.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области карантин продлен до 8 июня.
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