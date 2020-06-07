Кафе и ресторанам в Алматы разрешили расширить летние площадки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы кафе и ресторанам разрешили увеличить количество летних площадок за счет их размещения на прилегающей территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы напомнили, что с 25 мая возобновили деятельность свыше 3100 объектов общепита, включая летние площадки. Важным условием их работы остается обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 м и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23 часов.

«Из-за необходимости социального дистанциирования, количество посадочных мест в данных заведениях снизилось, как минимум, в 1,5-2 раза. Кроме того, не все объекты имеют летние площадки. Учитывая высокий сезонный спрос среди населения и в целях поддержки объектов сферы услуг, акиматом Алматы принято решение предоставить возможность увеличения количества летних площадок за счет их размещения на прилегающей территории», - сообщили в акимате.

Таким образом, объектам, ранее не имевшим летние площадки, временно, до стабилизации эпидобстановки и снятия ограничительных мер, разрешается расположить дополнительные места, без капитального строительства, на прилегающей к ресторану или кафе территории. При этом, столы не должны создавать помех или неудобств пешеходам, велосипедистам, а также проезду автомобильного транспорта.

Размещение сезонных кафе (летних площадок) в границах земельных участков, находящихся в собственности Алматы, осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Однако открытие указанных объектов под окнами жилых домов разрешается только с письменного согласия их жильцов. Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Вместе с тем в акимате напомнили, что в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.