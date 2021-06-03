Кафе и караоке продолжают нарушать саннормы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы Алматы продолжают работать в усиленном режиме. В ночь с 1 на 2 июня выявлено 4 нарушения установленных ограничений. Представители мониторинговых групп рассказали о нарушениях в кафе «Табыс» и караоке «Синема Оскар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Отметим, что для выявления нарушений в южной столице ежедневно 40 мониторинговых групп проводят проверки на предмет соблюдения санитарных и карантинных норм.

Представители мониторинговой группы Ауэзовского района рассказали о ночной проверке караоке «Синема Оскар» в микрорайоне Аксай-4, чьи двери для посетителей были открыты в 2 часа ночи.

Как отметили проверяющие, караоке не в первый раз попадает в их поле зрения - ранее они были оштрафованы за переполненные залы, во второй раз за неношение персоналом масок. Теперь понесут адмответственность за нарушение режима работы. При этом объекту было выдано разрешение работы по проекту Ashyq. Однако администрация не использует возможности приложения. Поэтому поставлен вопрос о лишении этого заведения права работы в рамках проекта.

Всего в караоке в эту ночь находились около 20 посетителей, с каждым проведена профилактическая беседа.

В эту же ночь мониторинговая группа Алатауского района выявила нарушение в кафе «Табыс», где персонал находился на рабочем месте без масок.

Всего с начала года проверяющие проверили свыше 23 тысяч объектов, в которых выявлено более 2200 нарушений карантинных мер. В отношении злостных нарушителей 74 материала направлены в суды, по 54 из них приняты решения о приостановлении деятельности.

Всего в этом году составлено 4409 протоколов в отношении нарушителей карантина. Из них 402 протокола - на юридические лица и 4007 - на физические лица.

Население в очередной раз призывают со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать места массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование.



