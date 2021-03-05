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    13:56, 05 Март 2021 | GMT +6

    Кафе горит на левобережье столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кафе загорелось на левом берегу Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

    «5 марта в 11:48 пожарные подразделения города Нур-Султан выехали на вызов по адресу ул. Достык 1, кафе «Избушка». По прибытию пожарных в составе 13 сотрудников и 3 единиц техники было установлено, что предварительно происходит возгорание в кухонном помещении и внутри вытяжки кафе «Дастархан», - сообщили в ДЧС.


    Согласно предоставленной информации, происходит сильное задымление, на месте работают огнеборцы над ликвидацией пожара. Пожар локализован в 12:10.

    Между тем, в социальных сетях жители дома, где происходит пожар, опасаются взрыва большого газгольдера, который установила администрация кафе. Как заверяют пользователи Instagram, вопреки пожарной безопасности.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия
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