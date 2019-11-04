+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кафе горело в Жезказгане

4 Ноября 2019 19:51
Поделиться:
Кафе горело в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане произошел пожар в кафе, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Угрозу взрыва автомобилей предотвратили в Петропавловске
Ресторан горел в Алматы Задымление произошло в столичном «Хан Шатыре» 20 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Актобе

«4 ноября в 09:42 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в отдельностоящем кафе «Sky Bar« по ул. Пирогова в Жезказгане. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что открытым пламенем горит кровля и мансардное помещение. Принятыми мерами пожар локализован в 11:23 на площади 195 кв.м. Ликвидирован в 12:12. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив