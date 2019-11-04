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Кафе горело в Жезказгане
4 Ноября 2019 19:51
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ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане произошел пожар в кафе, передает МИА «Казинформ».
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«4 ноября в 09:42 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в отдельностоящем кафе «Sky Bar« по ул. Пирогова в Жезказгане. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что открытым пламенем горит кровля и мансардное помещение. Принятыми мерами пожар локализован в 11:23 на площади 195 кв.м. Ликвидирован в 12:12. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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