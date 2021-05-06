Кадыр туни: восточноказахстанцев призвали воздержаться от посещения мечетей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ночь Предопределения, или Ночь Могущества - особое священное время для мусульман, которое наступает в месяц Рамазан. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией вокруг пандемии коронавирусной инфекции верующих просят остаться дома и не посещать в Кадыр тун мечети. Об этом в ходе пресс-конференции в инфоцентре ВКО сказал уполномоченный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону, главный имам областной мечети Ермек Мукатай, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас весь мир проходит через эти трудности. Но главным, приоритетным всегда остается здоровье человека. Вместе, соблюдая все санитарные нормы и требования, мы сможем преодолеть вирус. В связи с этим, в этом году в Священную Ночь Кадыр тун в мечети не будет массовых скоплений. К чтению молитв и уагызов мы приглашаем присоединиться посредством онлайн-платформ через аккаунты мечети Халифа Алтай и других в социальных сетях», - сказал Ермек Мукатай.

Принято считать, что обычно Ночь Могущества приходится на последние 10 дней месяца поста и смирения Рамазан. В 2021 году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения (Кадыр тун) с 8 на 9 мая.

К тому же, имам добавил, уже с этой пятницы на территории перед мечетью на открытом воздухе будет проводиться жума намаз.

«Всех посетителей мечети прошу соблюдать санитарные нормы, обязательно при себе иметь маску, перчатки, а также по возможности совершать омовение дома и приносить с собой жайнамаз. Это необходимо для сохранности вашего здоровья», - отметил он.