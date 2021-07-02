Кадыр Омаров: Вакцина - наше будущее

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, председатель совета ветеранов системы здравоохранения Республики Казахстан Кадыр Омаров рассказал о важности вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ветерана здравоохранения, сейчас весь мир борется с коронавирусом.

«Сейчас заболеваемость коронавирусом растет, число инфицированных с каждым днем становиться все больше. И в нашей стране, и в соседних государствах предпринимаются большие усилия, чтобы справиться с этой болезнью. Со стороны правительства выделяются значительные средства на вакцинацию. Но, тем не менее, еще мало людей, кто привился против коронавируса», - говорит Кадыр Омаров.

Он добавил, что только вакцина способна победить этот коронавирус.

«Мы уже 50 лет работаем в сфере медицины и знаем, что в свое время с помощью вакцины побеждено много страшных заболеваний. Поэтому мы знаем, как справиться с эпидемией. У нас сейчас многие блогеры твердят о правах и говорят об этом на телевидении и в социальных сетях о том, что вакцину можно и не получать. Мы хотим сказать нашей стране, всему казахскому народу: Мы должны обязательно получить вакцину. Да, вы имеете полное право не получать вакцину, однако подумайте о своих отцах, детях, родственниках. Вакцина - наше будущее, наше здоровье», - добавил доктор медицинских наук.

Ветеран медицины также отметил, насколько вакцина может противостоять заболеванию.

«На сегодняшний день нет вакцины, способной противостоять всем болезням. Поэтому мы должны получить ту вакцину, которая у нас есть. Потому что она будет иметь силу для нынешних штаммов. А изменения, которые произойдут завтра- это биология, это природа. Возможно, через два года будет создана новая вакцина. Время покажет. Но сегодня мы должны получить лечение от этого коронавируса. При необходимости будем ставить вакцину и во второй раз. Мы победили много болезней таким образом, и завтра мы сможем победить и эту болезнь», - сказал спикер.