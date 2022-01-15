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    Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы

    15 Января 2022, 17:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы показали кадры избиения полицейских. Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей в период 4-5 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В комендатуре города сообщили, что сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции, военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий.

    «Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - отметили в комендатуре.

    Двое сотрудников полиции старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района. Еще один страж порядка младший сержант полиции Нұрболсын Алмасов погиб, защищая один из объектов стратегического значения.

    За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, указанные полицейские посмертно награждены орденом «Айбын» ІІІ степени.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в нападении на административные здания Департамента полиции города в ночь на 6 января.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Видео МВД РК Силовые структуры Криминал ЧП-2022 Алматинская трагедия
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