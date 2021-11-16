Кадровый совет заработал при акимате Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области запустили единую службу управления персоналом при аппарате акима региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При акимате Павлодарской области заработал кадровый совет», - сообщили в администрации региона.

Новый совещательный орган будет рассматривать уровень профессиональной компетенции при назначении руководителей и выполнение KPI (ключевых показателей эффективности работника) при увольнении. В акимате области приступили к трансформации кадровой политики.

В пресс-службе акимата отметили, что в октябре при аппарате главы региона запустили единую службу управления персоналом, которая взяла на себя функции кадровых служб всех областных управлений.

«Работа этого подразделения будет соответствовать формату HR-службы (кадровой службы – авт.), - рассказала руководитель единой службы управления персоналом облакимата Наталья Нефёдова. - Это подразумевает переход от стандартного кадрового делопроизводства к формированию кадрового потенциала государственного аппарата. Ожидается, что это повысит эффективность труда госслужащих; кроме того, мы сможем определять KPI сотрудников и мотивировать их в работе».

Вместе с тем, при акимате Павлодарской области создали кадровый совет. В него вошли ветераны государственной службы, члены совета ветеранов и профсоюзов, представители компетентных госорганов, добавили здесь. При назначении акимов городов, районов и руководителей областных управлений совет будет рассматривать уровень профессиональной компетентности и наличие управленческих компетенций у кандидата.

«Также совещательный орган будет подключаться при увольнении. Представители кадрового совета будут анализировать причины ухода акима или руководителя, принимать их отчёты о выполненной работе и оценивать достижение индикаторов, ранее поставленных перед госслужащим», - добавила Наталья Нефёдова.