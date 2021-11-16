Кадровый совет заработал при акимате Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области запустили единую службу управления персоналом при аппарате акима региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При акимате Павлодарской области заработал кадровый совет», - сообщили в администрации региона.
Новый совещательный орган будет рассматривать уровень профессиональной компетенции при назначении руководителей и выполнение KPI (ключевых показателей эффективности работника) при увольнении. В акимате области приступили к трансформации кадровой политики.
В пресс-службе акимата отметили, что в октябре при аппарате главы региона запустили единую службу управления персоналом, которая взяла на себя функции кадровых служб всех областных управлений.
«Работа этого подразделения будет соответствовать формату HR-службы (кадровой службы – авт.), - рассказала руководитель единой службы управления персоналом облакимата Наталья Нефёдова. - Это подразумевает переход от стандартного кадрового делопроизводства к формированию кадрового потенциала государственного аппарата. Ожидается, что это повысит эффективность труда госслужащих; кроме того, мы сможем определять KPI сотрудников и мотивировать их в работе».
Вместе с тем, при акимате Павлодарской области создали кадровый совет. В него вошли ветераны государственной службы, члены совета ветеранов и профсоюзов, представители компетентных госорганов, добавили здесь. При назначении акимов городов, районов и руководителей областных управлений совет будет рассматривать уровень профессиональной компетентности и наличие управленческих компетенций у кандидата.
«Также совещательный орган будет подключаться при увольнении. Представители кадрового совета будут анализировать причины ухода акима или руководителя, принимать их отчёты о выполненной работе и оценивать достижение индикаторов, ранее поставленных перед госслужащим», - добавила Наталья Нефёдова.
- Павлодарцев предостерегли об опасности появления детей на льду водоёмов
- О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
- Изменить подход в финансировании избирательных кампаний сельских акимов поручил Президент
- Сдавал несуществующие квартиры: серийный аферист задержан в Павлодаре
- Взрыв бензовоза предотвратили на трассе в Павлодарской области
- Регистрация случаев заболевания КВИ снижается в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана