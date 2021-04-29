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    06:30, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Кадровый резерв решит вопрос нехватки педагогов в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с начала года сформирован и функционирует кадровый резерв специалистов сферы образования. Благодаря этому планируется решать вопрос с дефицитом педагогов в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления образования Зауре Байменову.

    Как сообщила З. Байменова на совещании в областном акимате, в ряде регионов области потребность в педагогических кадрах составляет более полусотни человек. Не хватает учителей практически по всем предметам, а также воспитателей дошкольного образования, логопедов, социальных педагогов, дефектологов.

    «В разрезе регионов большая потребность наблюдается в Аулиекольском, Житикаринском и Карасуском районах. Имеется также потребность и в руководителях организаций образования.

    На сегодняшний день она составляет 52 единицы,- сообщила руководитель ведомства. — Для решения данной проблемы с января сформирован областной кадровый резерв, действует Школа по его обучению, что улучшит работу по подготовке руководящих кадров».

    Вместе с тем, для региона характерна и проблема старения кадров. Сегодня в организациях образования работают 32 пенсионера-руководителя, из которых немало тех, с кем продлевали договор 5 лет подряд и более.

    «Как известно, сфера образования очень динамична, и руководитель, в первую очередь, должен быть активным «транслятором» всех новшеств и изменений. А длительное нахождение на руководящей должности одного учреждения снижает активность в работе и создает коррупционные риски. Поэтому в этом году создан институт ротации по аналогии с положительным опытом государственной службы»,- подытожила З. Байменова.


    Теги:
    Костанайская область Образование
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