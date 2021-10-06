Кадровые перестановки: в четырёх ДУИС новые руководители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кадровые изменения произошли в регионах уголовно-исполнительной системы республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева назначены начальники Департаментов уголовно-исполнительной системы:

по городу Нур-Султан – полковник юстиции Рахимбеков Даулет Боранбекович, ранее занимавший должность заместителя ДУИС по г. Нур-Султан. В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал участковым инспектором милиции отдела внутренних дел Целиногадского района УВД Акмолинской области. В разные годы возглавлял подразделения Комитета УИС и территориального департамента Акмолинской области.

по городу Шымкент – полковник юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович. В органах внутренних дел РК с 1995 года, начинал помощником следователя в отделении ОВД аль-Фарабийского района ЮКО. С 2002 года служит в пенитенциарной системе республики. Последняя занимая должность – первый заместитель председателя Комитета УИС МВД РК.

по Алматинской области - полковник юстиции Хасенов Иглик Шарипович, ранее занимавший должность начальника Оперативного управления Комитета УИС МВД РК. С 1998 года служит в рядах пенитенциарной системы республики. Работал на различных руководящих должностях в уголовно-исполнительной системе г. Нур-Султан, СКО и Акмолинской областей.

по Жамбылской области - полковник юстиции Рыспаев Нияз Канатович. Службу в УИС начинал начальником отряда, занимал различные должности, в том числе руководящие. До нынешнего назначения был заместителем начальника Департамента УИС по Западно-Казахстанской области.

Следует отметить, что назначенные начальники ранее работали на руководящих позициях как в центральном аппарате Комитета УИС, так и в его территориальных подразделениях, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе.