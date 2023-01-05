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Кадровые перестановки произошли в судах Костанайской области

5 Января 2023, 03:33
Кадровые перестановки произошли в судах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Председатель районного суда поменялся в одном из районов Костанайской области, а судьи городского суда Аркалыка и Лисаковска назначены судьями в Костанайский областной суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Костанайского областного суда Вячеслав Салий представил судейскому корпусу судей, назначенных Указом Президента Республики Казахстан №66 от 28 декабря 2022 года.

«На должность председателя Мендыкаринского районного суда с освобождением от должности председателя Денисовского районного суда назначен Муканов Нурбол Ерланович. Судьями в Костанайский областной суд назначены: Карбенова Бекзат Есембековна с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда и Дандыбаева Жанна Егизтуровна с освобождением от должности судьи Лисаковского городского суда», - сообщили в областном суде.

Вячеслав Салий поздравил коллег с назначением и пожелал успехов в отправлении правосудия.

Сам В. Салий, как сообщалось ранее, был назначен на должность председателя Костанайского областного суда 14 декабря 2022 года.

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