Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом МВД РК на должность заместителя начальника ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Эльдар Данияров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Ранее он занимал должность начальника управления тылового обеспечения департамента. Данияров Эльдар Нурланович окончил Алматинскую академию МВД РК имени М. Есболатова. В органах внутренних дел с 2000 года, начинал службу старшим инспектором Отдельного специализированного батальона дорожной полиции столицы.

Также приказом МВД РК начальником Управления собственной безопасности ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Жанат Кожахметов. Ранее он являлся заместителем начальника УСБ ДП города Нур-Султана. Кожахметов Жанат Сергеевич окончил Карагандинскую юридическую академию. В ОВД с 2007 года, службу начинал с районного следователя ДП Карагандинской области.

Представив вновь назначенных личному составу, начальник департамента полиции генерал-майор Марат Тулебаев поставил ряд конкретных задач.

«Одним из условий эффективной работы полиции являются принимаемые меры по противодействию коррупции в собственных рядах органов. Для снижения коррупционных рисков и сокращения количества жалоб на действия сотрудников в служебных кабинетах функционирует «сплошное видеонаблюдение», введена трехзвенная модель уголовного процесса, позволяющая обеспечить прозрачность всего уголовного процесса», - сказал глава департамента.