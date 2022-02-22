+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции

22 Февраля 2022 13:21
Поделиться:
Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Ербол Бектуров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы
Через общедомовые чаты выявляют нарушителей полицейские Нур-Султана Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев 30 единиц огнестрельного оружия изъяли в Актюбинской области

Ранее Е. Бектуров занимал должность начальника управления дознания департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Бектуров Ербол Еркеуланович родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Закончил Карагандинскую высшую школу ГСК РК. В органах внутренних дел с 1997 года, начинал службу следователем.

Руководил следственными подразделениями УВД города Петропавловска, следственным управлением и дознания ДВД СКО.

На этой должности Е. Бектуров заменил Кайрата Сыздыковича Дюсембекова, который был комендантом Костанайской области во время январских событий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Назначения   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы
Через общедомовые чаты выявляют нарушителей полицейские Нур-Султана
Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев
30 единиц огнестрельного оружия изъяли в Актюбинской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
2 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Читайте также
Продолжается строительство селезадерживающих плотин в Алматинской области
Паводковая ситуация может осложниться в ряде регионов Казахстана – Алихан Смаилов
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив