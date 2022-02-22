Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Ербол Бектуров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее Е. Бектуров занимал должность начальника управления дознания департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Бектуров Ербол Еркеуланович родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Закончил Карагандинскую высшую школу ГСК РК. В органах внутренних дел с 1997 года, начинал службу следователем.
Руководил следственными подразделениями УВД города Петропавловска, следственным управлением и дознания ДВД СКО.
На этой должности Е. Бектуров заменил Кайрата Сыздыковича Дюсембекова, который был комендантом Костанайской области во время январских событий.
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