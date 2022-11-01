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Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трех областей

1 Ноября 2022, 08:31
Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трех областей
1 Ноября 2022, 08:31

Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трех областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Троих кандидатов на новые должности рассмотрели в МВД РК. Главой ведомства Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первым к назначению на должность заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области представили Фархада Омарова. Он работал начальником управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

«Я надеюсь, что на новом месте вы будете внедрять новые методы, используя весь опыт, полученный вами за годы службы», – отметил министр, обращаясь к коллеге.

Марат Ахметжанов также напомнил о замене печатного протокола хода и результатов следственных действий на видеоформат расследования и подчеркнул, что эта апробируемая сегодня в Павлодарской области идея должна постепенно внедряться в других регионах. Он поручил Фархаду Омарову внести кардинальные изменения по линии следствия в акмолинском департаменте.

Даурен Ибраев был представлен к назначению на должность заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

«Все характеризуют вас только с положительной стороны. У вас свой подход к работе. Имеете свое видение. В Караганде ранее были случаи, когда сотрудники присваивали звания. Назначая вас заместителем начальника департамента по кадровой политике в этом регионе, я надеюсь, что вы усилите внутренний порядок, урегулируете кадровую работу. Работа в кадрах – это не только награждение, назначение или наказание. Уверен, вы сделаете Карагандинскую область образцовым регионом по кадровой политике», – сказал глава МВД.

Кайрат Абдыгалиев был представлен к назначению на должность начальника управления полиции города Семея департамента полиции области Абай. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции департамента полиции ВКО. Подписывая приказ о назначении, министр внутренних дел еще раз напомнил о требованиях к ним.

Фото: polisia.kz


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