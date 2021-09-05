Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

На уходящей неделе распоряжением Главы государства назначили министра обороны РК. Им стал Мурат Бектанов. С 1983 по 1984 годы проходил срочную службу. В 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. В 2000 году окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан. В 2007 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В 1988-1998 гг. служил командиром мотострелкового взвода, командиром десантно-штурмового взвода, начальником разведки – командиром взвода, начальником штаба отдельного мотострелкового батальона.

В 2000-2007 гг. – начальник оперативного управления – начальник штаба Центрального аппарата Республиканской гвардии, начальник Департамента боевой службы и подготовки войск Центрального аппарата Республиканской гвардии. В 2007-2010 гг. – заместитель начальника Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан. В 2010-2011 гг. – начальник Департамента стратегического планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан. В 2011-2013 гг. – первый заместитель командующего – начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Восток». В 2013-2016 гг. – командующий войсками регионального командования «Восток».

В 2016-2019 гг. – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан. В 2019-2021 гг. – первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан. С 31 августа 2021 года - министр обороны Республики Казахстан Генерал-лейтенант. Имеет государственные награды: орден «Даңқ» II степени (2014), медали.

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Министром сельского хозяйства РК назначили Ербола Карашукеева.

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Постановлением Правительства Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств». В 2012-2017 гг. — работал на руководящих должностях в АО «Республиканский центр космической связи». В 2017-2019 гг. — и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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Заместителем акима Павлодарской области был назначен Мейрам Утешов. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве ведущего специалиста департамента экономики и торговли Костанайской области. В этом же регионе занимал руководящие должности в департаменте экономики и торговли, управлении поддержки малого бизнеса и департаменте предпринимательства и промышленности. Более четырех лет возглавлял управление предпринимательства и промышленности области и более двух лет был акимом Житикаринского района. С 2016 по 2020 годы работал в столице, в том числе в АО «Аграрно-кредитная корпорация», где до назначения руководителем СПК «Павлодар» был директором департамента развития кредитных товариществ.

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Советом директоров АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» избран новый заместитель Председателя Правления. Заместителем Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» стал Максат Садвакасов, который приступил к своим обязанностям с 1 сентября текущего года. М. Садвакасов 1981 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям: экономист-финансист и юрист-правовед. Женат, воспитывает троих детей. До этого назначения занимал должность управляющего директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Обладает большим опытом работы на руководящих должностях в квазигосударственном секторе.

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3 сентября в формате онлайн прошло VII заседание Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ. Участники избрали нового председателя Совета, им стал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. В заседании приняли участие делегации государств – участников Межгосударственного экологического совета СНГ - Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также представители Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Исполнительного Комитета Электроэнергетического Совета СНГ, Исполнительного комитета Содружества Независимых государств.

В ходе заседания страны-участницы обсудили вопросы состояния и перспектив развития сотрудничества в области охраны окружающей среды. Также состоялся обмен опытом по вопросам поэтапного перехода от использования полимерной упаковки к использованию экологически безопасной упаковки, Системе торговли выбросами парниковых газов, внедрения Целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды на территории СНГ, а также в области развития рыбоводства (аквакультуры). Казахстан поделился опытом работы Системы торговли выбросами парниковых газов. В рамках нового Экологического кодекса РК система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов была усовершенствована с целью обеспечения выполнения обязательств Парижского соглашения.

Таким образом, начиная с 2021 года углеродный бюджет будет ежегодно сокращаться на 1,5% от уровня углеродного бюджета 1990 года. Также казахстанская сторона рассказала о результатах обмена опытом внедрения Целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды и о сотрудничестве в области развития рыбоводства. Отметим, что Казахстан располагает обширным рыбохозяйственным фондом. По оценке ученых и экспертов отрасли потенциал производства в рыбном хозяйстве оценивается до 600 тысяч тонн рыбы в год. Увеличение объемов выращивания планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбаводства и реализации индустриальных рыбоводных хозяйств.

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Заместителем акима Жамбылской области распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Рустем Даулет. Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим акционерного общества «Бостандык». В разные годы работал заместителем акима, акимом Бостандыкского сельского округа Таласского района, заместителем акима города Каратау, консультантом Аппарата Сената Парламента РК, начальником управления Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, заместителем генерального директора ТОО «ALIT», помощником заместителя председателя Сената Парламента РК, заместителем акима Жамбылского района, акимом Жамбылского и Шуского районов, акимом города Тараза, советником акима Жамбылской области, руководителем аппарата акима Жамбылской области, с февраля 2020 года занимал должность акима Кордайского района.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Кордайского района назначен Маден Мусаев. Маден Мусаев Токтарбаевич родился в 1963 году, образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1989 году ветеринарным врачом совхоза «Путь Ленина». Затем работал на различных должностях в Кордайском районе. В 2004 - 2008 годы - заместитель акима Шуского района. В 2008 - 2010 возглавил акимат Мойынкумского района, в 2010 - 2015 годы - заместителем акима Илийского района Алматинской области, в 2015 – 2017 годы – акимом Жамбылского района, в 2017-2018 годы – заместителем акима Жамбылской области, с октября 2018 года работал акимом Мойынкумского района Жамбылской области.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Мойынкумского района назначен Алихан Балкыбеков. Алихан Балкыбеков Абилашович родился в 1964 году в Жамбылской области, образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1988 году гидрогеологом Целиноградской геологоразведочной экспедиции. В разные годы работал на различных должностях в аппаратах акимов Мойынкумского и Шуского районов. С 2013 года работал заместителем акима Шуского района. Глава региона Бердибек Сапарбаев поставил перед назначенным заместителем акима области и новыми главами районов ряд задач по социально-экономическому развитию области, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.