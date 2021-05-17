Кадровые назначения состоялись в канун профессионального праздника в АО «РЦКС»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня , 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества – праздник, который стал профессиональным для сотрудников АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщалось , 17 мая 1865 года было подписано первое Международное телеграфное соглашение, основан Международный телеграфный союз, который после 1932 года стал Международным союзом электросвязи.
Председатель Правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев поздравил коллектив с профессиональным праздником и представил своего нового заместителя.
«Второй год РЦКС отмечает этот день в составе Министерства цифрового развития, непосредственно принимая участие в ускорении цифровой трансформации страны. И назначение новых руководителей, опытных специалистов предприятия на важнейшие участки именно в этот день считаю символичным», - отметил он.
Решением Совета директоров АО «РЦКС» от 14 мая 2021 года заместителем Председателя Правления АО «РЦКС» был назначен Василий Леонов.
Василию Леонову 36 лет, родился и вырос в Алматы. После окончания в 2006 году Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиоэлектронные системы», молодой инженер-системотехник стал работать в ЦКС «Акколь», где до этого успешно прошел преддипломную практику.
За пятнадцать с половиной лет работы на предприятии прошел путь от рядового инженера до заместителя директора Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» - руководителя центра управления полетами (ЦУП).
Приказом Председателя Правления АО «РЦКС» от 17 мая 2021 года заместителем директора Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» - руководителем центра управления полетами назначен Бекболот Азаев.
Бекболоту Азаеву 50 лет, в 1994 году окончил Военно-инженерную космическую академию им. А.Ф. Можайского, квалификация – инженер-системотехник.
С 1994 года по 2006 год проходил службу на космодроме Байконур в различных воинских должностях, непосредственно участвовал в подготовке и запуску более 200 ракет космического назначения «Протон», «Циклон».
В АО «Республиканский центр космической связи» работает с июля 2006 года, прошел должностные ступени от инженера отдела до заместителя руководителя центра управления полетами -руководителя отдела управления полетами космических аппаратов.
«Вырастить из рядового инженера руководителя, создавать кадровый резерв внутри самого трудового коллектива, дорожить традициями наставничества, преемственности – не только один из приоритетов кадровой политики, а также залог успешной работы первого предприятия космической связи Казахстана», - считают в АО «РЦКС».