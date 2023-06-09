Кадровые назначения прошли в департаменте полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ДП ВКО прошли кадровые назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом начальника ДП ВКО 18 кандидатов из районных и городских подразделений были назначены на новые должности.

Ерлан Омарбеков посредством видеоконференцсвязи с каждым побеседовал лично и поставил ряд задач перед сотрудникам полиции.

«На каждого из вас возлагается большая ответственность по обеспечению и защите конституционных прав граждан. Приложите все знания и силы, умения для эффективной работы в системе МВД», – отметил Омарбеков.

В этот же день начальник ДП поздравил подполковника полиции Гульмиру Дюсекову с выходом на заслуженный отдых.

«В органах внутренних дел проработала более 20 лет. Службу начинала в Семее полицейским батальона патрульной полиции. Хочу выразить благодарность руководству за поддержку, а коллегам пожелать стойкости, чтобы любой шаг совершали обдуманно, из каждой ситуации извлекали полезные уроки», – говорит Гульмира Дюсекова.

Начальник ДП ВКО поблагодарил ее за внесенный неоценимый вклад в службу и воспитание молодых стражей порядка.