11 Июля 2022 19:36

Кадровые назначения произвели в системе МВД Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Глава МВД РК Марат Ахметжанов и его заместители обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, отметили в пресс-службе ведомства.

Приказом министра внутренних дел:

– на должность исполняющего обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Канат Нурмагамбетов;

– на должность заместителя начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Олег Цой;

– заместителем начальника департамента внутреннего аудита МВД РК стал Байболат Майтанов;

– пост заместителя начальника департамента полиции города Шымкента занял Ермахан Абдраманов;

– на должность начальника управления полиции города Туркестана назначен Бауыржан Жанаев.







Фото: polisia.kz



