Кадровые назначения произвели в системе МВД Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Глава МВД РК Марат Ахметжанов и его заместители обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, отметили в пресс-службе ведомства.
Приказом министра внутренних дел:
– на должность исполняющего обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Канат Нурмагамбетов;
– на должность заместителя начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК назначен Олег Цой;
– заместителем начальника департамента внутреннего аудита МВД РК стал Байболат Майтанов;
– пост заместителя начальника департамента полиции города Шымкента занял Ермахан Абдраманов;
– на должность начальника управления полиции города Туркестана назначен Бауыржан Жанаев.
Фото: polisia.kz