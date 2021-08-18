Кадровые изменения произошли в департаменте полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел в ДП Костанайской области назначен заместитель начальника по оперативной работе полковник полиции Дюсембай Байбусунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дюсембай Ахметович родился в 1971 году, в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел с 1996 года.

Начинал службу с уголовного розыска в Шахтинском ГОВД Карагандинской области. Всю свою деятельность посвятил оперативной работе. В разные годы возглавлял Тельманский, Кировский, Шахтинский и отдел полиции города Темиртау.

В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Костанайской области, курирующий вопросы тылового обеспечения.