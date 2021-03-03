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    22:10, 02 Март 2021 | GMT +6

    Кадровые изменения произошли в акимате Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Управление внутренней политики Жамбылской области возглавил заместитель акима Кордайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, распоряжением акима Жамбылской области Бейкут Тилебалдиевич Жамангозов назначен руководителем управления внутренней политики акимата области.

    52-летний Бейкут Жамангозов имеет три высших образования - Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности «Физическая культура и труд», Кыргызско-Российская академия образования по специальности «Юриспруденция», Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Финансы».

    Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем средней школы №36 имени Н.Сауранбаева села Шарбакты Кордайского района. В 1995 - 2003 годы работал директором этой школы.

    С 2003 по 2008 годы – заместитель начальника отдела образования акимата Кордайского района.

    С 2008 по 2010 годы – заместитель акима Кордайского района.

    В 2010 - 2012 – заместитель начальника управления образования акимата Жамбылской области.

    С сентября 2012 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Кордайского района, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.


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