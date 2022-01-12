Кадровое обеспечение промышленного развития – это ключевой фактор модернизации экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков разъяснил, почему Президент дал понять, что развитие промышленности – это общенациональный приоритет, передает МИА «Казинформ».

Президент дал понять, что развитие промышленности – это общенациональный приоритет. Однако на сегодня в промышленности наблюдается застой. Промышленность составляет почти треть структуры экономики и обеспечивает работой чуть более одного млн казахстанцев или порядка 12% экономически активного населения. Продолжительные время в промышленности наблюдается застой и его участие в формировании новых подотраслей зачастую находится под критикой общественности.

Понимая системность проблемы, К.К. Токаев акцентировал внимание на необходимости системной индустриализации. Однако долгосрочная и устойчивая индустриализация, как одно из важных направлений построения новой экономики, требует первоочередного внимания к кадровому обеспечению. В связи с этим одним из поручений Президента стала необходимость открытия пяти филиалов ВУЗов. При этом два из них, как отметил Глава государства, должны быть с уклоном на технические специальности.

Текущий уровень подготовка кадров препятствует системному развитию промышленности. Необходимо отметить, что в 2019/2020 учебном году в ВУЗах Казахстана было зарегистрировано порядка 99 тыс студентов обучающиеся по техническим специальностям, что составляет всего 16% от общего количества студентов того учебного года. Для Казахстана, обладающего значительными сырьевыми ресурсами, подобное более недопустимо. Конечно, в нашей стране действуют отечественные ВУЗы по техническим направлениям, но независимые рейтинги многих из них свидетельствует о низком качестве подготовки. Так, в рейтинг лучших Казахстанских технических ВУЗов 2021 года вошли только 11 ВУЗов.

Вместе с тем, согласно анализу НПП «Атамекен» образовательных программ по направлению бакалавриата «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» (далее, 6B07) в 2019 году велась подготовка по 27 образовательным программам, а средняя доля трудоустройства составило порядка 71%. При этом отмечается недостаток в количестве потенциальных работников промышленности. По направлению 6B07 в 2021/2022 учебном году было выделено 15 155 грантов, из которых почти 14% выделялась по квотам.

Кадровое обеспечение промышленного развития – это ключевой фактор модернизации экономики. Открытие филиалов ВУЗов позволит улучшить человеческий капитал, взрастить новое поколение Казахстана, которое возьмется за качественное развитие нашей экономики. Кроме того, у идеи открытия филиалов иностранных ВУЗов есть ряд других позитивных сторон. Например, придание конкуренции отечественному ППС и повышение их практических квалификаций, снижение государственных затрат на разработку методик. Если образование – это фундамент общества, то технических специалистов я бы рассматривал в качестве столбов новой казахстанской экономики.