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Кадровик «повесила» на сотрудников столичного ИП микрокредиты

19 Декабря 2019 08:25
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Кадровик «повесила» на сотрудников столичного ИП микрокредиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султан жительница столицы признана виновной в совершении мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию районного суда.

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«Являясь неофициальным работником отдела кадров ИП «Ю.», испытывая материальные трудности, женщина использовала имеющиеся сведения, данные сотрудников ИП и оформила через сайт микрокредиты на общую сумму 220 000 тенге. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, просила их перенаправить ошибочно перечисленные денежные средства на ее карт-счет», - отметили в суде.

Суд при назначении наказания принял во внимание смягчающие обстоятельства по делу, личность подсудимой, наличие двоих малолетних детей, частичное заглаживание вреда, отсутствие отягчающих обстоятельств и посчитал возможным исправление осужденной с назначением наказания в виде ограничения свободы.

По приговору суда женщина осуждена к 3 годам ограничения свободы (ст.190 ч.3 п.4 УК). Приговор не вступил в законную силу.

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Ключевые слова: Суды,
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