-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
вчера 22:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кадровик «повесила» на сотрудников столичного ИП микрокредиты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султан жительница столицы признана виновной в совершении мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию районного суда.
«Являясь неофициальным работником отдела кадров ИП «Ю.», испытывая материальные трудности, женщина использовала имеющиеся сведения, данные сотрудников ИП и оформила через сайт микрокредиты на общую сумму 220 000 тенге. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, просила их перенаправить ошибочно перечисленные денежные средства на ее карт-счет», - отметили в суде.
Суд при назначении наказания принял во внимание смягчающие обстоятельства по делу, личность подсудимой, наличие двоих малолетних детей, частичное заглаживание вреда, отсутствие отягчающих обстоятельств и посчитал возможным исправление осужденной с назначением наказания в виде ограничения свободы.
По приговору суда женщина осуждена к 3 годам ограничения свободы (ст.190 ч.3 п.4 УК). Приговор не вступил в законную силу.
- Суд присяжных выбрал обвиняемый в убийстве 3-летнего мальчика
- Председатель районного суда в Шымкенте рассказал кыргызским студентам о новшествах судебной системы
- В специализированном межрайонном экономическом суде Шымкента обсудили Послание
- Судья Шымкентского специализированного суда встретился со студентами
- Ряд судей поощрили в Шымкенте ко Дню независимости
- В Алматы начался суд над Жомартом Ертаевым
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана