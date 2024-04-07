Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них читайте в материале агентства Kazinform.

Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату РК.

Алихан Смаилов родился в 1972 г. в г. Алматы.

В 1994 г. окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «прикладная математика».

В 1996 г. — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993 - 1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

1999 - 2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

2003 - 2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

2006 - 2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

2009 - 2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

2014 - 2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

2015–2018 гг. — помощник Президента РК.

2018 - 2019 гг. — министр финансов.

2019 - 2022 гг. — первый заместитель Премьер-министра — министр финансов.

2022 - 2024 гг. — Премьер-министр Казахстана.

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Экс-министр нацэкономики РК Алибек Куантыров стал гендиректором KazEnergy.

Алибек Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет по стипендии «Болашақ», магистр прикладной экономики.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

В разные годы Алибек работал и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

2010 - 2013 гг. — заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

В 2013 г. был заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

2013 - 2019 гг. - работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

2019 - 2021 гг. — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

2021 - 2022 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

2022 - 2024 гг. — министр национальной экономики РК.

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Абзал Досжанов назначен гендиректором Атырауского НПЗ

А. Досжанов - уроженец г. Атырау. Трудовую деятельность начал в 2006 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологических установок и вырос до начальника смены гидрогенизационных процессов.

После повышения квалификации во Французском институте нефти (IFP School) продолжил работу на АНПЗ в должности главного специалиста по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия.

С 2010 года работал в компании KMG International: менеджером по улучшению процессов завода Петромидия, заместителем директора по производству, первым заместителем генерального директора Rompetrol Petrochemicals, операционным директором Rompetrol Rafinare, руководителем компаний Rominserv и Rompetrol Well Services, первым заместителем гендиректора – главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.

С 2023 года и до настоящего времени занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

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Абылкаир Онгар назначен руководителем управления комфортной среды Шымкента

Абылкаир Онгар родился 25 июля 1994 года в селе Боралдай Байдибекского района Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова и Казахский государственный юридический университет по специальностям: экономика и бизнес, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2016 году в управлении регулирования природопользования Южно-Казахстанской области в должности инспектора. С 2016 по 2017 годы работал главным специалистом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2023 годы — главный специалист отдела по работе с населением, руководитель отдела аппарата акима Абайского района Шымкента.

С 13 марта 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента.

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Ерлан Орумбаев возглавил управление строительства Жамбылской области

46-летний Ерлан Орумбаев - уроженец Кордайского района Жамбылской области. Образование высшее («инженер-механик» и «юриспруденция»).

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом управления по делам молодежи, спорта и туризма акима Кордайского района.

Работал в госструктурах Кордайского района. Затем главным специалистом аппарата, руководителем финансово-экономического отдела аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Кордайского района, руководителем управления строительства Жамбылской области, заместителем главного директора ТОО «ТаразҚұрылысИнвест». Депутат IV созыва маслихата Кордайского района.

С мая 2023 года по сегодняшний день занимал должность генерального директора ТОО «ТаразҚұрылысИнвест».