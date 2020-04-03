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Кадеты-будущие моряки вылетели из Амстердама в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2020, 19:00
Кадеты-будущие моряки вылетели из Амстердама в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня 24 кадета Казахстанской морской академии КБТУ и два офицера-преподавателя, 46 дней находившиеся на паруснике в Атлантическом океане, из Амстердама вылетели в Казахстан. Как чувствуют себя будущие моряки, которым волею судьбы пришлось так долго пробыть вдалеке от дома? На эти и другие вопросы корреспондента МИА «Казинформ» ответил по телефону Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Королевстве Нидерландов Магжан ИЛЬЯСОВ.

- Магжан Жанботаевич, МИД РК уже сообщил некоторые подробности о кадетах. Думаю, всех сейчас интересует их здоровье, настроение. Все-таки 46 дней в открытом море, согласитесь, это и для бывалого моряка немало.

- Без доли преувеличения скажу, чувствуют себя ребята прекрасно. Со здоровьем тоже все хорошо. Понимаю, у всех сейчас на устах коронавирус. Так вот, у них инфекции быть просто не должно. Получилось, что они 46 дней были как бы на карантине в море. Нигде ни с кем не контактировали. Тем не менее их проверили, в итоге каждому врач выдал справку, подтверждающую отсутствие вируса.

- В феврале они вышли в море с карибского острова Синт-Мартен до Азорских островов, откуда и должны были возвратиться домой.

- Да, но Азорские острова закрылись на карантин, и им пришлось идти до Нидерландов. Это еще две недели на паруснике. Да еще три шторма по дороге. Я их спросил: переживали, что так получилось? И что думаете? Они почти хором ответили, что когда об этом узнали, то очень обрадовались. Так эти ребята, а среди них 16 парней и 8 девушек, любят море! Все они из разных регионов Казахстана, на море вырос только один мальчик. Но все они мечтали о море и смогли осуществить свою мечту, поступив в вуз.

- Кстати, а где они планируют работать после окончания учебы? У нас флот-то не такой и большой.

- Но на Каспии он есть. А эти ребята получат дипломы международного образца, поэтому для них открыты все моря и океаны.

- Они не говорили, что было трудно?

- Со смехом пожаловались, что очень соскучились по домашней пище. Мол, на гамбургеры и лазанью уже и глядеть не могут. И подчеркивали, что держались командой, помогали друг другу.

- 46 дней они были оторваны от большой земли, где теперь свирепствует пандемия. Насколько опасным может быть перелет в замкнутом пространстве с посторонними людьми?

- Мы обеспечили их масками, перчатками. В самолете еще четверо пассажиров. Так что салон пустой, поэтому рассадили ребят подальше и от пассажиров, да и друг от друга.

- Спасибо за интервью!

Ранее сообщалось, что 24 кадета Казахстанской морской академии КБТУ и два офицера-преподавателя за 46 дней пересекли Атлантический океан с карибского острова Синт-Мартен до Азорских островов и благополучно добрались в Нидерланды.

По плану они должны были, стартовав 16 февраля с карибского острова Синт-Мартен, добраться через Атлантику до Азорских островов, и уже оттуда 16-17 марта вылететь через Франкфурт на Родину. Но стремительное распространение коронавируса COVID-19 внесло свои коррективы в их возвращение. Когда регулярные авиарейсы с Азорских островов отменили, команда приняла решение вернуться в порт приписки их парусника «Эйндрахт» в Роттердам (Нидерланды). Пройдя все испытания, наши кадеты добрались до французского города Больё-сюр-Мер, откуда силами посольств РК во Франции и Бельгии были доставлены до города Амстердам.


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