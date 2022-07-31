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Кадет военного колледжа получил ранение в Щучинске
31 Июля 2022 14:08

Кадет военного колледжа получил ранение в Щучинске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел сегодня, 31 июля. Кадет Военного колледжа Министерства обороны РК находился в суточном наряде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства обороны, военнослужащему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«По данному факту началось досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место выехала специальная комиссия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению в интересах следствия», - говорится в сообщении ведомства.

Военный колледж находится в Щучинске Акмолинской области.

Ранее сообщалось о гибели двух военнослужащих в Степногорске и Актау. Служебные расследования проводятся по фактам суицида.



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