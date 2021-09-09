Качеством государственного экологического контроля недовольны в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Андрей Лукин недоволен качеством проводимого в стране государственного экологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, несмотря на фиксируемые факты системных нарушений и недостатков, мониторинг за экологической ситуацией проводится на недостаточном уровне. А что еще более важно, не предпринимаются меры по установлению источников этих загрязнений, а также слабо проводится работа по устранению нарушений и возмещению ущерба.

«За последние 2 года на территории страны зафиксировано 1 296 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и 934 – водоемов. При этом не выявляются источники загрязнения, а также не используются материалы наблюдений за состоянием окружающей среды, на которые ежегодно тратится до 1,5 млрд тенге», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании Сената в своем депутатском запросе.

Как отмечает сенатор, в последние годы участились факты игнорирования интересов населения при создании и расширении вредных производств. Андрей Лукин добавил, что если ситуация не изменится, то страну постигнут плачевные последствия для флоры и фауны.

В связи с этим, сенатор предложил создать специальную комиссию с приглашением независимых экологов для организации контроля за оборотом опасных отходов и их полного обезвреживания, решения экологических проблем атмосферного воздуха и проблем по рекультивации незаконных карьеров.