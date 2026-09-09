Качество воздуха проверили на территории загоревшегося НПЗ в Кызылорде

Специалисты департамента экологии по Кызылординской области провели мониторинг на территории нефтеперерабатывающего завода в Кызылорде после пожара, произошедшего 7 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Kyzylorda refinery загорелись два резервуара, в которых хранилось в общей сложности 120 тонн нефти.

— Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля отобрали пробы атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Из-за отсутствия ветра дымовой шлейф распространялся преимущественно по вертикали, что способствовало рассеиванию загрязняющих веществ в верхних слоях атмосферы. По результатам проведенного мониторинга фактов превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха не выявлено, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени и уберечь от огня три расположенных рядом резервуара.

Ранее Kazinform сообщал, что на НПЗ в Кызылорде загорелись резервуары со 120 тоннами нефтепродуктов.