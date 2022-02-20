Качество воздуха начали проверять в новом микрорайоне Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С этого года сотрудники «Казгидромет» будут наблюдать за качеством воздуха в строящемся микрорайоне Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, ежеквартальные экспедиционные наблюдения в микрорайоне «Береке» включают определение наличия и концентрации в воздухе вредных веществ, таких как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, пыль, фенол, формальдегид, сероводород. Наблюдения производятся ежеквартально в течение 10 дней три раза в сутки.

«Проблема качества атмосферного воздуха актуальна во многих городах Казахстана. Каждый год Петропавловск застраивается. Примером является микрорайон Береке, где уже несколько лет активно ведётся застройка жилого фонда и развитие производственных мощностей. Это говорит о необходимости мониторинга качества воздуха здесь», - отметили в североказахстанском филиале Казгидромета.

Судить о качестве воздуха в микрорайоне можно будет после получения данных и расчёта показателей качества.

Всего в разных частях Петропавловска расположены четыре стационарных пункта наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Из них два автоматических и два – ручных. Информация с постов представлена в открытом доступе в мобильном приложении AirKZ.