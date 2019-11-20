Качество военного образования обсудили на расширенной коллегии Министерства обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повысить качество преподавания в военных учебных заведениях, на курсах и инструкторско-методических занятиях поручили в ходе расширенного заседания коллегии в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Во-первых, мы слабо обучаем самих преподавателей, занятия проводятся зачастую формально, не доходчивым простым языком, без использования наглядных примеров, не отбираем для проведения таких занятий, в качестве преподавателей, инструкторов самых лучших, способных довести до военнослужащих необходимые знания», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.





По его словам, внимание следует уделить контролю и совершенствованию самой методики подготовки, при этом учитывать коллективный подход.

Качественные кадры – основа боеспособной армии, поэтому вопрос военного образования, методик и качества преподавания в военных учебных заведениях считается одним из ключевых.

Также в этом для повышения эффективности деятельности оборонного ведомства в этом году впервые проведён функциональный анализ. На первом этапе изучена деятельность подразделений Министерства обороны и Генерального штаба. Масштаб охвата – 39 структурных подразделений, более 1000 функций, порядка 1500 человек.





По итогам анализа сокращено количество звеньев управления, устранены дублирующие функции и оптимизирована их численность, что позволило усилить перспективные направления: силы специальных операций и кибербезопасность. При этом сэкономленные средства направлены на новую систему оплаты труда. На сегодняшний день проводится второй этап, который охватывает деятельность, состав и дислокацию Вооружённых Сил.