Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи

4 Ноября 2022, 14:43
Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи
4 Ноября 2022, 14:43

Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили экологи в Атырауской области. Сделано это было после того, как в Волгограде в Волгу попал большой объем канализационных стоков. Река Кигач является одним из ответвлений Волги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пробы воды отбирались по 10 компонентам, в том числе на содержание азота, сульфата, нитратов, нефтепродуктов, хлорида и других. Превышений установленных нормативов в воде реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области не зафиксировано», - сообщил главный государственный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов.

Контроль за качеством воды в реке будет продолжен. Кигач снабжает водой не только Курмангазинский район. Из этой реки берет начало водовод, который снабжает водой и промышленные предприятия части районов Атырауской и Мангистауской областей.


Новости по теме
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
Воду в бассейне ДЮСШ Актобе не меняют 5 лет - акимат разъяснил ситуацию
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Читайте также
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Подвести газ к территории СЭЗ попросили атырауские предприниматели
Сад в форме кода ALA появится в Алматы
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору