Качество воды проверили в Майском групповом водопроводе в Павлодарской области

МАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Качество воды в Майском групповом водопроводе соответствует всем требованиям, она пригодна для использования в качестве питьевой воды. Такое заключение сделали эксперты Майского районного отделения Национального центра экспертизы по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Так, производственный контроль производится ежеквартально на магистральном водопроводе в селах Басколь и Акжар. Следующий контроль качества воды будет произведен 20 апреля текущего года.

Представители Комитета по водным ресурсам с рабочей поездкой посетили село Малайсары Майского района Павлодарской области. Проведена встреча с местными жителями, которые высказались о качестве воды. По итогам встречи было принято решение провести совместно с комитетом открытое независимое лабораторное исследование.

Напомним, по инициативе Комитета по водным ресурсам в Майском районе Павлодарской области был реализован проект по реконструкции местного группового водопровода. В результате в мае 2020 года была запущена станция по очистке воды, что позволило обеспечить качественной питьевой водой 16 сел с населением 11 тысяч человек.

Протяженность водопровода составляет 146 км, источником водоснабжения являются подземные воды. Проектная производительность - 4150 куб. м/сут.

После реконструкции Майского группового водопровода и запуска станции по очистке воды, население района получило не только качественную питьевую воду, но и очищенную воду для хозяйственно-бытовых целей.

В настоящее время групповой водопровод функционирует в плановом режиме.