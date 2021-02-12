Качество воды нескольких рек ухудшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году планируется приобрести компактные автоматические станции контроля качества атмосферного воздуха. Кроме того, на сегодня проводится мониторинг состояния рек. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной проблемой, которая волнует население страны, остается качество атмосферного воздуха. Анализ атмосферного воздуха в 2020 году проводился в 45 населенных пунктах на 140 постах наблюдений», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов в ходе коллегии ведомства.

По словам вице-министра, в текущем году планируется приобрести 30 компактных автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, что позволит достичь 100% охвата территории Республики Казахстан мониторингом качества атмосферного воздуха и позволит обеспечить население достоверной информацией.

«Мониторинг состояния поверхностных вод осуществляется на 143 водных объектах, в том числе на 93 реках, 31 озере, 15 водохранилищах, 3 каналах и 1 море. Наблюдается ухудшение качества воды рек Сырдария, Егинсу, Катта-Бугунь», - отметил вице-министр.



