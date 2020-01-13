Качество услуг в сфере ж/д перевозок мониторят акмолинские антикоррупционщики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За прошедший год в Акмолинской области в рамках проекта «Адал жол» проведен мониторинг 93 составов поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области.

В рамках проекта «Адал жол» рабочей группой в составе членов региональной Специальной мониторинговой группы, сотрудников проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы», территориального департамента Агентства РК по противодействию коррупции и Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области на постоянной основе проводится мониторинг на предмет выявления коррупционных рисков при осуществлении железнодорожных перевозок.

За прошедший год рабочая группа провела мониторинг 93 составов поездов, выявлено 77 безбилетных пассажиров, 54 технических нарушения и установлено 70 кг излишней ручной клади, составлен 41 материал на сумму 277 760 тенге.

Также в период предновогодних праздников проведена акция «Устранение дефицита билетов на пассажирские поезда, проезда без билета в поезде нет!», в ходе которой исследовано 8 пассажирских поездов, выявлено 19 технических нарушений, составлено 5 административных материалов на сумму 32 826 тенге.

Кроме того, в начале января этого года проведена оценка пассажирских поездов с сообщением Караганда – Москва, Кокшетау – Кызылорда. Фактов коррупционных нарушений не установлено. Вместе с тем члены группы сделали замечания касательно соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В связи с тем, что участились случаи жалоб граждан по качеству предоставляемых услуг в сфере железнодорожных перевозок, проектная группа изучает и состояние постельных принадлежностей, наличие гигиенических средств, соблюдение санитарных норм, техническое состояние вагонов.

Стоит отметить, что данная работа находится на постоянном контроле, проводятся соответствующие акции и рейды, поэтому на сегодняшний день, можно констатировать, что количество так называемых «зайцев» и «помогаек» сокращается.