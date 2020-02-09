Качество уборки улиц смогут мониторить с помощью мобильного приложения актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - За качеством уборки улиц в городе Актобе будут следить при помощи мобильного приложения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Разработка программы находится в стадии завершения, а ее внедрение запланировано на конец первого квартала текущего года. По словам авторов, водители спецтехники и пешие рабочие впредь будут получать задание по телефону, выполнять его в пределах определенного сервисного объекта, а затем отправлять фотоотчет.

Информация о проделанной работе будет поступать в Региональный центр мониторинга и контроля. Работу в нем получат десятки человек, в том числе люди с особыми потребностями, которые будут выполнять функции диспетчеров. Проект пилотный и направлен в первую очередь на экономию бюджетных средств.

«Помимо экономии и других возможностей цифровизации еще один важный момент – это исключение контактов между услугодателями и услугополучателями, с тем чтобы снизить уровень коррупционных рисков», - поясняет руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Актюбинской области Мирлан Мухамбетов.

«Ключевое слово здесь прозрачность. Мы сейчас говорим о том, что эти работы будут доступны онлайн и жителям тоже. То есть вы можете смотреть, где находится щетка, где сейчас идет уборка, куда тратятся ваши деньги. Вы можете активно участвовать. Например, если вы обнаружили открытый люк, он пропал, или, например, сосульки, это надо решить или угроза какая-то, вы видите риски для детей, скользкий тротуар, можете это сфотографировать, отправить диспетчерам, и они будут включать это в наряд заданий и отрабатывать», - рассказал Сергей Беккер, руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.