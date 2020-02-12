Качество уборки улиц проверяют полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские занялись обследованием городских улиц на предмет очистки дорог от снега и обработки их противогололедными материалами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года провели 121 обследование. Выявили массу нарушений.

По нормативу, на очистку улиц отводится не более четырех часов. Полицейские утверждают, что подрядные организации справляются не всегда. Одну из них оштрафовали за неудовлетворительное состояние улицы Алтынсарина. На участке, где расположены детский сад, школа для глухонемых, полицейские обнаружили снежные накаты и колеи. За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог на должностное лицо наложили штраф в размере 10 МРП.

«Недостатки, влияющие на безопасность дорожного движения, выявляются не только на окраинных, но и на центральных улицах: Пушкина, Букетова, Назарбаева, Жумабаева, Абая и других. Некачественная уборка снега, приводящая к сужению проезжей части, снежные валы на пешеходных переходах, накаты по краю проезжей части на остановочных площадках, колейность высотой до семи см, на перекрестках — до 10 см . С начала года за эти нарушения к ответственности привлечены три подрядчика», - рассказал старший инспектор по особо важным поручениям Евгений Гокин.

Нарушителям выписывают предписание об устранении недостатков. Если в установленный срок не исправили, собирается материал по административной статье «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований». Одно такое дело сейчас находится в производстве административного суда города Петропавловска.

Общая протяжённость дорог Петропавловска - 366 км . Расчистку и вывоз снега осуществляют 13 предприятий, три из них проводят и противогололёдную обработку.

С начала года полицейские выявили 198 дефектов улично-дорожной сети. В адрес местных исполнительных органов и дорожных организаций выдано 105 предписаний, обязательных для исполнения. Административную ответственность за состояние дорог и железнодорожных переездов, открытые канализационные люки понесли 26 человек.

На высокие сугробы вдоль городских улиц, дорогу, словно стиральная доска, петропавловцы регулярно жалуются в социальных сетях. По поводу неубранного снега жительница города пришла даже на прием к акиму области.