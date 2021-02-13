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    21:25, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Качество уборки снега проверили в столичном районе «Сарыарка»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» аким района «Сарыарка» Есет Байкен и первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по г.Нур-Султан Бакытжан Ниязов совместно с общественностью провели мониторинг обеспечения санитарии внутриквартальных территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент Агентства РК по противодействию коррупции.

    Данная работа проводится в рамках противопаводковых мероприятий и обеспечения прозрачности государственных органов перед населением.

    Необходимо отметить что для уборки внутриквартальной территории 540 дворов в районе «Сарыарка» задействовано 51 единиц техники (в том числе: 27 самосвалов и 24 фронтальных погрузчика).

    Вместе с тем, проектом «Астана – адалдық алаңы» разработаны памятки с информацией о подрядной организации, осуществляющей снегоуборочные работы, график уборки, а также контактные данные ответственных лиц. Данные памятки будут распространены через Whats Аpр группы жителей района и на информационных щитах, расположенных во дворах жилых комплексов.

    С начала года за некачественную уборку снега к административной ответственности было привлечено 11 подрядных организаций по статье 505 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарущениях», который предусматривает штраф от 30 до 40 МРП. 8 из них привлечены повторно. В результате сегодняшнего объезда установлен факт некачественной внутриквартальной уборки снега по адресу Ы. Алтынсарина 11/1, юридическое лицо допустившее нарушение будет привлечено к административной ответсвенности.

    В ходе мониторинга представители столичной антикоррупционной службы отметили необходимость вовлечения общественности в процесс мониторинга работы государственных органов, для указанных целей Агентством РК по противодействию коррупции и акиматом города реализуется проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», который направлен на открытость государственных органов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Акимат ЖКХ
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