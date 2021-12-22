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Качество уборки дорог проверяют полицейские в СКО

22 Декабря 2021 16:18
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Качество уборки дорог проверяют полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала зимнего периода полицейские провели более 40 обследований дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, стражей порядка интересует при обследовании качество зимнего содержания городских и загородных дорог.

«В сложных климатических условиях нашего региона работа по зимнему содержанию дорог особенно актуальна. С начала зимнего периода на дорогах республиканского значения проведено 26 обследований дорог и дорожных сооружений, выдано 19 предписаний об устранении недостатков. На дорогах областного значения - 17 обследований, выдано 9 предписаний. К административной ответственности привлечён ряд ответственных лиц. Цель проводимой работы — снижение аварийности на дорогах», — сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Полицейские привели в пример последнее обследование с представителями дорожных организаций, когда на одной из трасс республиканского значения выявили шесть участков с протяжённым снежным накатом, затрудняющим торможение и увеличивающим риск совершения ДТП. В отношении ответственного лица составили протокол по статье «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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