26 Мая 2022 18:45

Качество связи и интернета будут повышать в южных регионах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Об обеспечении связи и доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов рассказали местные власти в ходе рабочей поездки акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова в южные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах по улучшению связи и доступа к сети интернет сельских населенных пунктов рассказал руководитель управления информатизации области Азамат Кашиев.

Руководитель управления презентовал проект по строительству антенно-мачтового сооружения в зимовке Шоптиколь Джангельдинского района для обеспечения связи сел А.Байтурсынова и Акколь.

«Сорокаметровое антенно-мачтовое сооружение расположилось рядом с зимовкой. Акиматом района выделен участок, куда уже подведено электричество и ведутся работы по сборке конструкции. Срок запуска сотовой связи в указанных селах запланирован до конца июня текущего года», - сообщили в ведомстве.

Что касается других населенных пунктов города Аркалык, а также Амангельдинского и Джангельдинского районов, то до конца текущего года планируется улучшение связи, где она уже имеется.

При этом стоит отметить, что в планах до 2024 года - обеспечить широкополосным доступом в Интернет 2 населенных пунктов города Аркалыка, 5 населенных пунктов Амангельдинского и 2 пунктов Джангельдинского районов.