Качество сотовой связи и мобильного Интернета улучшилось в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря реализации совместного проекта Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акимата Акмолинской области и мобильных операторов в Щучинско-Бурабайской курортной зоне улучшается качество сотовой связи и мобильного Интернета. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев.

«В результате взаимодействия Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и акимата Акмолинской области в виде пилотного проекта проведены мероприятия по улучшению качества сотовой связи в Щучинско-Бурабайской курортной зоне и на трассе Нур-Султан – Щучинск, где акимат обеспечил строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС), а операторы связи - установку на них своего оборудования. Строительство АМС осуществлено подрядной организацией без выделения бюджетных средств акимата, так как предусмотрена последующая сдача АМС в аренду операторам сотовой связи для установки на них своего оборудования», - рассказал М. Игалиев.

По информации собеседника, в 2018 году был утвержден план-график строительства 11 АМС и установки базовых станций сотовой связи. К реализации приступило ТОО «ВАККАВ», специализирующееся на строительстве объектов телекоммуникационной инфраструктуры. Вопросы обеспечения содействия в электроснабжении возложены на акимат Акмолинской области.

Монтаж оборудования осуществляет Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с операторами сотовой связи.

Как добавил замакима, на сегодняшний день из запланированных 11 антенно-мачтовых сооружений введено в эксплуатацию 9 АМС (микрорайон Коркем, улица Советская поселка Бурабай, село Катарколь, поселок Сарыбулак, смотровая площадка «Ракушка», подстанция «Санаторная», поселок Карагай (Сосновка) Макинского сельского округа, трасса Бурабай - Кокшетау, поселок Красный Горняк).

«После осуществления монтажа базовых станций на АМС удалось уменьшить области зон с низким качеством сигнала сотовой связи. Сейчас большинство территории Щучинско-Бурабайской курортной зоны - со средним и удовлетворительным уровнем покрытия. Ввод в эксплуатацию оставшихся 2 антенно-мачтовых сооружений запланирован к концу года. Результаты проведенных технических измерений с учетом установленных базовых станций показали значительное увеличение охвата сотовой связью и мобильным Интернетом территории курортной зоны», - добавил М. Игалиев.