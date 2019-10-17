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Качество сервиса в придорожных кафе проверили в Семее

17 Октября 2019 14:25
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Качество сервиса в придорожных кафе проверили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошел рейд по придорожным кафе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр Семея.

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Участники рейда в составе заместителя акима Семея Айдара Садырбаева и руководителя сектора туризма Азамата Курмангалиева проверили уровень и качество сервиса придорожных кафе. На сегодняшний день принят государственный стандарт, согласно которому все придорожные пункты общественного питания должны соответствовать санитарным нормам, должна быть центральная канализация и обязательно горячая вода.

«Сегодня мы оказали консультативную помощь владельцам объектов, чтобы предотвратить нарушения. Мы посетили несколько придорожных кафе по устькаменогорской трассе. Лишь некоторые из них работают в соответствии с предъявляемыми требованиями. В нескольких кафе в настоящее время идет ремонт. Владельцы заверяют, что к концу года они его завершат», - сказал Азамат Курмангалиев.


В ходе рейда владельцам кафе напомнили, что в следующем году отмечается 175-летие Абая. Восточный Казахстан посетят иностранные гости и необходимо повышать качество услуг.

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

В рамках рабочей поездки в Семей 8 октября 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Правительство возьмет на особый контроль исполнение плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, охватывающего более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм, Дата, Абай,
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