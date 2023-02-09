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Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR

9 Февраля 2023, 14:53
Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR. Для простоты и объективности процесса разработана анкета, перейти на которую можно с помощью QR- кода, который размещен во всех дежурных частях отделов полиции Костанацской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С его помощью заявитель может перейти к простым вопросам, ответив на которые, он оставляет контакт обратной связи. Анализ ответов проходит с помощью Google формы.

Таким образом, в режиме реального времени можно увидеть сколько людей обращается в подразделения полиции, по каким вопросам и самое главное – устраивает ли качество оказанной услуги.По словам первого заместителя начальника департамента полиции Костанайской области Алексея Милюка, такая работа становится важным фактором в реализации сервисной модели полиции и принципов человекоцентричности. В центре этой модели находятся нужды человека, а госорган должен сделать все возможное для того чтобы такое взаимодействие стало продуктивным.Первый анализ данных показал, что за час в полицию обратилось 22 человека, 50% из которых пришли за помощью в департамент полиции. 31% респондентов получили услуги миграционной службы, 9% хотели бы трудоустроиться в ОВД, столько же граждан обратилось по линии следствия и другим вопросам.Оценили новшество и в районных подразделениях области. К примеру, житель района Б. Майлина Майлыбай Бахтияров обратился к участковому инспектору полиции.«Анкету заполнил быстро, очень удобно. Это крайне важно, когда государственный орган старается улучшить процесс приема граждан. Уверен, что это результат тех реформ, которые сегодня проводятся в полиции», – отметил сельчанин.

Фото: polisia.kz





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