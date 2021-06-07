Качество платных олимпиад прокомментировали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова прокомментировала проведение платных олимпиад частными организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рынке образовательных услуг работают и частные организации, которые предлагают свои услуги детям, школам, педагогам, родителям через разные источники информирования. Данная сфера услуг не лицензируется, не требует официальных разрешений со стороны МОН РК», - заверила Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

Она подчеркнула, что их услуги платные, за участие в них родители вкладывают свои средства или привлекаются другие источники.

«Нужно сказать, что уровень проведения этих соревнований разный, от самого плохого до интересных и познавательных мероприятий в плане развития детей. Зачастую эти организации перенимают наименования олимпиад с Перечня олимпиад МОН РК. Но Министерство образования и науки не имеет никакого отношения к данным платным соревнованиям. Поэтому дети и их родители, педагоги и школы должны быть разборчивыми при выборе участия детей в различных олимпиадах и конкурсах», - отметила вице-министр.

«Прежде чем вкладывать свои финансовые средства должны выяснить, кто организатор, какой опыт имеет в развитии детей, для чего участвовать детям в них, что даст тот или иной конкурс или олимпиада, какие навыки и компетенции они развивают», - заключила Ш. Каринова.

Ранее вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о механизме проведения школьных олимпиад.