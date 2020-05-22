Качество оказания услуг в медико-социальных учреждениях улучшат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе внеочередного заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК на платформе Zoom в формате онлайн вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов рассказал о конкретных проблемах, требующих решения по случаю гибели четырех воспитанников детского центра оказания специальных услуг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние пять лет отмечаем, что есть положительные сдвиги в сфере по специальным услугам. Количество таких организаций возросло на 20 процентов. Расходы на госзаказ по оказанию специальных услуг выросли в два раза: от 700 млн тенге в 2015 году до полутора млрд тенге в текущем году. Контингент получателей услуг возрос от 92 тысяч до 122 тысяч человек. Это восемь категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть медико-социальные учреждения работают по разным направлениям. Необходимо отметить, что благодаря государственному социальному заказу государство компенсирует нехватку госучреждений. Мы поставили перед собой задачу максимального ухода от стационарного типа работы. Если на сегодняшний день тысяча организаций в Казахстане функционирует как стационары, отделения дневного стационара, то контингент стационаров на практике не расширяется. Все обращения показывают, что жалобы идут только вокруг стационарного типа», - пояснил Ерлан Аукенов.

По его словам, в этой сфере есть конкретные проблемы, над которыми нужно работать.

«Трагичный случай гибели четырех детей с инвалидностью в Аягозском детском центре оказания специальных услуг, так же как и вспышка коронавируса с летальными исходами в доме престарелых в Акмолинской области, выявили остроту и запоздалость принимаемых мер. По нашему мнению, одна из фундаментальных причин низкого качества оказания услуг являются недостаточность и порой отсутствие квалификации работников и руководящего состава медико-социальных учреждений. Низкий уровень зарплаты абсолютно не привлекателен для привлечения компетентных специалистов. В начале текущего года Министерством труда и социальной защиты населения РК и Правительством заработная плата 25 тысячам работников была поддержана. В медико-социальных учреждениях она была увеличена на 30 процентов. 8,3 млрд тенге выделено с начала года. Однако этого недостаточно для привлечения компетентных кадров. В результате складывается, что зарплату мы подняли, аттестация еще не проведена», - рассказал спикер.

«В текущем году с помощью Национального ресурсного центра при Министерстве труда и социальной защиты РК наше ведомство запланировало аттестацию более 13 тысячам социальных работников. Это позволит нам определить уровень профессиональной компетенции и послужит основанием для выработки комплексных подходов в организации работы социальных служб», - отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Ерлан Аукенов добавил, что отсутствует конкурсный отбор при назначении руководства медико-социальных учреждений.

«В целом, мы начали работу по улучшению качества оказания услуг медико-социальных учреждений, обеспечению стандартов оказания услуг, соблюдению режима дня. В планах также установить камеры видеонаблюдения внутри учреждений и закрепить ответственность за просмотры этих видеозаписей. Кроме того, необходимо совершенствовать стандарт нагрузки на одного воспитателя. Также требуется пересмотреть оснащение материально-технической базы всех медико-социальных учреждений», - заключил спикер.

Ранее сообщалось о гибели четверых воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг.

Масштабные проверки ожидаются в медико-социальных учреждениях РК.



