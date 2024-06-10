Качество мяса могут проверить карагандинцы по QR-коду

В Карагандинской области покупатели могут самостоятельно узнать, что за мясо они приобретают. Для этого нужно потребовать у продавца акт ветеринарной службы с QR-кодом, где размещена вся подробная информация о животном, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прежде чем попасть на прилавок, мясо проходит тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу. О пилотном проекте с использованием QR-кода рассказали в ветеринарной службе.

- В нашу задачу входит контроль и надзор за всей приходящей продукцией на объекты внутренней торговли. Машина приезжает к нам с тушей, мы проверяем ветеринарный документ. Далее отправляем на ветеринарную экспертизу, которую проводят здесь же, в лаборатории. Только после выдается ветсанакт, и мясо попадает в магазин. У покупателя есть право потребовать от продавца акт ветсанэкспертизы. С помощью QR-кода он может узнать о животном все – от рождения до попадания его на прилавок. В частности, кто был его хозяином, какие вакцины получило животное, как его забили и др., - объясняет главный специалист карагандинской ветеринарной инспекции Жасканат Сейдахметов.

Фото: ветеринарная инспекция Караганды

Эпизоотическая ситуация по области стабильная. С начала года прошла вакцинация животных против восьми видов опасных болезней. Сделано 2,1 млн прививок. Также ветеринары провели 400 тыс. диагностических исследований по 10 видам заболеваний.

По словам руководителя отдела управления ветеринарии Амандыка Жакетаева, на бруцеллез запланировано исследовать свыше 1,3 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты ветслужбы ведут эту работу.

Фото: ветеринарная инспекция Караганды

В случае выявления больных животных они подлежат санитарному убою на специальных объектах в течение 15 дней. Владельцам, сдавшим скот, выплачивают компенсацию: 30% за счет местного бюджета, 70% - за счет перерабатывающего предприятия, куда увозят больных животных, а мясо пускают на консервы и колбасу. Специалисты напоминают, что возбудитель заболевания - бруцелла - погибает при термической обработке.

В Карагандинской области действуют 9 ветеринарных станций с четырьмя филиалами в моногородах.