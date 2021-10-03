Качество казахстанской вакцины «QazVac» отмечено Сертификатом ТОО «Халал Даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская вакцина «QazVac» получила сертификат соответствия общим требованиям Халал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Об очередном признании высокого качества и безопасности отечественной вакцины «QazVac» сообщили представители Духовного Управления Мусульман Казахстана.

Заместитель Председателя ДУМК наиб муфтий, PhD, теолог Ершат Онгаров вручил казахстанской противокоронавирусной вакцине «QazVac» Сертификат ТОО «Халал Даму». Вакцина сертифицирована по общим требованиям Халал к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.

Ранее с целью сертификации вакцины «QazVac» по стандарту «QMDB Halal», предствители ДУМК: наиб муфтий Ершат Агыбайулы; директор «Халал Даму» Айбек Аскарбекулы; специалист отдела шариата и фетв Бауыржан Абдуали и технолог, медицинский специалист Айзат Сатаева посетили Институт, тщательно ознакомились с технологическим процессом производства вакцины «QazVac» в условиях биофармацевтического завода «OtarBioPharm».

В продвижении вакцины «QazVac» и получении сертификата «Халал Даму» активное участие принимали заведующие лабораториями доктор биологических наук, профессор Ж.К. Кошеметов и PhD К.Д. Жугунисов.



